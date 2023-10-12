65 Yaş Maaşı ve 5 Bin TL İkramiye: Son Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere bir müjde vermişti. Emekliler için tek seferlik 5 bin TL ikramiye yapılacağını açıklaması, birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Çalışma Bakanından gelen açıklama, bu müjdenin tam anlamıyla herkese yönelik olmadığını gösterdi.

5 Bin TL İkramiye Detayları

Dul ve yetim maaşı ile 65 yaş aylığı alanların 5 bin TL ikramiyesinden yararlanamayacağı açıklandı. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine göre aylık ya da üç ayda bir ödenen yaşlılık maaşı alanlar, 5 bin TL ikramiye konusunda belirsizlik yaşadılar.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde 5 bin TL ödeme için çalışmaların tamamlandığını ifade etti ve ekledi: "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık."

Işıkhan, bazı sebeplerden ötürü bütçeden kesinti yapmak zorunda kaldıklarını belirtti ve "Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" şeklinde konuştu. Bu açıklamayla yaşlılık maaşı alanlara kötü bir haber verilmiş oldu. 5 bin TL ikramiye, sadece tek seferlik olarak çalışmayan emeklilere verilecektir. Diğer yaşlılık maaşı alanlar bu ödemeden yararlanamayacaklar.

5 Bin TL İkramiye Ödeme Tarihi

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak bir işte çalışan emekliler dışındaki emeklilere yapılacak 5 bin TL ödemenin tarihi merak konusu oldu. Habere göre, emekli ikramiyesi almaya hak kazanan emekliler için ödemeler, kasım ayı içinde gerçekleşecektir. Ödemenin kasım ayının ortasında yapılması beklenmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, 65 yaş maaşı ve 5 bin TL ikramiye hakkında son güncel bilgilere ulaşmış olduk. Herhangi bir değişiklik veya yeni gelişme olduğunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.