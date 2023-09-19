5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı Dibinde Dibini Gördü! Bu Fiyata Sadece O Marketlerde

Ayçiçek yağı, sofralarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Marketlerdeki sürekli zamlar, vatandaşların ekonomik olarak zor zamanlar yaşamasına neden oluyor. Ancak şimdi büyük bir fırsat var! Migros, Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim başlattı, ancak bu indirim sadece 2 gün sürecek!

Ayçiçek Yağına Gelen Zamlar Sona Eriyor

Market alışverişlerinin vazgeçilmezi olan Ayçiçek yağı, son zamanlarda sürekli artan fiyatlarla vatandaşları bezdirdi. Fiyatlar o kadar yükseldi ki vatandaşlar, sofralarına Ayçiçek yağı ekleyebilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldılar.

Zamsız Fiyattan İndirim Fırsatı!

Büyük market zinciri Migros, Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürerek vatandaşlara büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Migros, son dönemde yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor ve Ayçiçek yağı indirimlerine devam ediyor.

Migros, alışılmadık bir indirim kampanyası başlattı ve bu indirim sadece 2 gün sürecek. Yani Ayçiçek yağı stoklarını tüketmek isteyenler için son 2 gün! Fiyatlar yeniden yükselmeden hemen Migros mağazalarına gidin ve stok yapın! Çünkü Migros'ta büyük Ayçiçek yağı indirimi devam ediyor. 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

Migros Ayçiçek Yağı 2 litre: 73,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 litre: 158,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 1 litre: 39,50 TL

Ayrıca, Yudum ve Komili markalarının 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları da oldukça cazip:

Yudum 5 litre: 199,90 TL

Komili 5 litre: 199,90 TL

Kırlangıç markasının 5 litrelik Ayçiçek yağı ise 198,90 TL'den satışta. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Migros mağazalarına uğrayın!

Migros'un bu büyük Ayçiçek yağı indirimi, sofralarınızı uygun fiyatlarla doldurmanız için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak unutmayın, bu indirim sadece 2 gün sürecek, bu yüzden acele edin ve alışverişinizi yapın!