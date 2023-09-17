5 LT Ayçiçek Yağı Dip Fiyatı Gördü! O Markette Sadece 49,99 TL

Gıda fiyatları son dönemde tırmanışa geçti, ancak Carrefour Market bu zorlu dönemde tüketicilere bir nefes aldırmak için büyük bir hamle yapıyor. Ayçiçek yağı fiyatları özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, pandemi ve bu yıl yaşanan kuraklık gibi nedenlerle rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak Carrefour Market, Yudum ayçiçek yağı için müthiş bir indirim sunuyor ve ürünü sadece 79,90 TL'den raflarda yerini almasını sağlıyor. İşte bu indirim kampanyasının ayrıntıları ve ayçiçek yağı krizi hakkında daha fazla bilgi:

Ayçiçek Yağı Krizi ve İndirim Haberi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, pandemi gibi büyük uluslararası olaylar, ayçiçek yağı fiyatlarını son zamanlarda tavan yapmıştı. Bu yıl yaşanan kuraklık da ayçiçek üretimini olumsuz etkileyerek fiyatları daha da yükseltti. Tüm bu zorluklara rağmen, bazı market zincirleri tüketicilere yardımcı olmak ve gıda krizine bir çözüm sunmak için kampanyalar düzenliyorlar. İşte bu seferki kahraman Carrefour Market oldu. Carrefour, Yudum ayçiçek yağı için büyük bir indirim uyguluyor ve ürünü sadece 79,90 TL'den satışa sunuyor.

Carrefour Market'ten Büyük İndirim

Carrefour Market, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olarak periyodik olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bu hafta, Carrefour Market müşterileri için büyük bir fırsat sunuyor. Yudum ayçiçek yağı ürünü, 2 litrelik pet şişede sadece 79,90 TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca Carrefour Market'te başka ürünlerde de indirimler mevcut. Kırlangıç 2 litre ayçiçek yağı 69,95 TL, 4 litre ayçiçek yağı Komili ise 139,90 TL, Carrefour'un kendi markası olan 4 litrelik ayçiçek yağı ise 108,75 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alıyor.

Stoklarla Sınırlı

Carrefour Market'in bu indirim kampanyası stoklarla sınırlı olarak geçerli olacak. Bu harika fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, en yakın Carrefour Market şubesine bir an önce uğramanız gerekiyor. İndirimli ayçiçek yağı alışverişi için bir hafta boyunca fırsat devam edecek.

İndirimli Ayçiçek Yağı Kampanyası Ne Kadar Süreyle Geçerli Olacak?

Carrefour Market'in ayçiçek yağı indirim kampanyası bir hafta boyunca geçerli olacaktır. Ancak stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın.

Diğer Marketlerde de Benzer İndirimler Var Mı?

Diğer marketlerde de zaman zaman benzer indirimler olabilir. Ancak Carrefour Market'in sunduğu indirimli Yudum ayçiçek yağı fırsatı oldukça cazip görünüyor.

Ayçiçek Yağı Fiyatlarının Yükselmesinin Nedenleri Nelerdir?

Ayçiçek yağı fiyatları, uluslararası faktörler, üretim koşulları ve döviz kurları gibi birçok etkene bağlı olarak değişebilir. Son dönemde yaşanan kuraklık da fiyatların artmasına neden oldu.

Başka Hangi Ürünlerde İndirimler Mevcut?

Carrefour Market'te sadece ayçiçek yağı değil, birçok üründe indirimler bulunabilir. Marketin güncel indirim broşürünü inceleyerek diğer fırsatları görebilirsiniz.

İndirimli Ayçiçek Yağı Kampanyasından Nasıl Faydalanabilirim?

Carrefour Market'e giderek indirimli ayçiçek yağı ürününü satın alabilirsiniz. Ancak stokların sınırlı olduğunu unutmayın, erken gitmeniz önemlidir.

Gıda fiyatlarındaki bu indirim, tüketicilere nefes aldırmak için Carrefour Market'in attığı olumlu bir adım olarak dikkat çekiyor. Ayçiçek yağı gibi temel bir gıda maddesindeki bu tür indirimler, aile bütçelerine katkı sağlayabilir ve gıda krizine karşı bir çözüm sunabilir.