5 Bankadan Haziran Ayının Sonlarına Doğru Sürpriz Faiz Oranları! Rekor Yüzde Elli Faiz!

İhtiyaç kredisi, nakit sıkıntısı çekenler arasında yaygın olarak tercih edilen bir finansman çözümüdür. Bu tür kredilerin faiz oranları, bireylerin kişisel mali durumlarına ve kredi geçmişlerine göre değişiklik gösterir.

Güncel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Son zamanlarda, tüketicilerin günlük harcamaları, tatil planları veya ev iyileştirmeleri gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettikleri ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında bir düşüş trendi gözlemlenmektedir. İşte bazı bankaların Haziran 2024 itibarıyla sundukları ihtiyaç kredisi seçenekleri:

ING Bank İhtiyaç Kredisi Kredi Miktarı: 50.000 TL Vade: 36 ay Faiz Oranı: %3,59 (İlk üç ay ödemesiz) Aylık Ödeme: 2.893,63 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi Kredi Miktarı: 50.000 TL Vade: 36 ay Faiz Oranı: %4,84 Aylık Ödeme: 3.539,48 TL

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Kredi Miktarı: 50.000 TL Vade: 36 ay Faiz Oranı: %3,94 Aylık Ödeme: 3.069,23 TL

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Kredi Miktarı: 49.001 TL Vade: 36 ay Faiz Oranı: %4,54 Aylık Ödeme: 3.379,90 TL

TEB Hoş Geldin Kampanyası İhtiyaç Kredisi Kredi Tutarı: 50.000 TL Geri Ödeme Süresi: 36 ay Belirlenen Faiz Oranı: %3,89 Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.043,88 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kredi Tutarı: 50.000 TL Geri Ödeme Süresi: 36 ay Belirlenen Faiz Oranı: %4,15 Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.176,62 TL

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Kredi Tutarı: 50.000 TL Geri Ödeme Süresi: 36 ay Belirlenen Faiz Oranı: %4,39 Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.301,14 TL

Akbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kredi Tutarı: 50.000 TL Geri Ödeme Süresi: 36 ay Belirlenen Faiz Oranı: %4,17 Aylık Geri Ödeme Tutarı: 3.186,93 TL



İhtiyaç kredisi alırken faiz oranlarını ve ödeme koşullarını karşılaştırmak önemlidir. Böylece en uygun seçeneği bulabilir ve bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz. Her bankanın sunduğu faiz oranları ve ödeme planları kişisel finansal durumunuza göre değişiklik gösterebilir.