  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 48 ildeki internette çocuk müstehcenliği operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı

48 ildeki internette çocuk müstehcenliği operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı

Yayınlanma:
48 ildeki internette çocuk müstehcenliği operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliğine yönelik İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza
Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza
Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi
Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi
O bankadan müşterilerine 4.5 milyon TL’lik hediye!
O bankadan müşterilerine 4.5 milyon TL’lik hediye!
Emekli ve asgari ücret zammında gözler Aralık ayında, rakamlar konuşulmaya başladı
Emekli ve asgari ücret zammında gözler Aralık ayında, rakamlar konuşulmaya başladı
2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek
2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek
Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzine İndirim geliyor
Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzine İndirim geliyor
"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi
"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi