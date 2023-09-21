4757'ye SMS Gönderen Herkes 1250 TL Kazanıyor! Başvuru Şartları Neler?

Ziraat Bankası, yeni müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor! Tatilsepeti alışverişlerinizde Bankkart ile 500 TL veya daha fazla harcama yapın ve ekstra 1250 TL Bankkart Lirası kazanın. 30 Eylül 2023'e kadar geçerli olan bu kampanya ile Ziraat Bankası, genç nesil için çekici bir teklif sunarak müşteri sayısını ve cirosunu artırmayı hedefliyor. İşte bu harika fırsattan nasıl yararlanabileceğiniz ve başvuru detayları:

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Bankkart Mobil Uygulamasıyla Başvuru

Yeni hesap açmak isteyenler için en hızlı yol, Bankkart Mobil uygulamasını kullanmaktır. Uygulamayı indirin ve basit birkaç adımla başvurunuzu tamamlayın. Hemen sonra 500 TL veya daha fazla harcama yaparak 1250 TL Bankkart Lirası kazanabilirsiniz.

2. Web Sitesi Üzerinden Başvuru

Bankkart'a sahip olmayanlar veya mobil uygulama kullanmak istemeyenler için web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bankkart'ın resmi web sitesine gidin, başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

3. SMS İle Başvuru

SMS ile başvurmayı tercih edenler için ise "TATİLSEPETİ" yazıp 4757'ye göndermek yeterlidir. Banka sizinle iletişime geçerek başvurunuzu tamamlamanız için gerekli adımları atmanızı sağlayacaktır.

Kampanya Süresi

Bu özel kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir. Bu nedenle, Ziraat Bankası'nın cömert hediyesinden faydalanmak istiyorsanız acele etmeniz önemlidir.