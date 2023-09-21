  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 4757'ye SMS Gönderen Herkes 1250 TL Kazanıyor! Başvuru Şartları Neler?

4757'ye SMS Gönderen Herkes 1250 TL Kazanıyor! Başvuru Şartları Neler?

Yayınlanma:
4757'ye SMS Gönderen Herkes 1250 TL Kazanıyor! Başvuru Şartları Neler?
Ziraat Bankası, Tatilsepeti alışverişlerinizde 1250 TL nakit hediye sunuyor! 30 Eylül 2023'e kadar geçerli bu kampanyayla avantajları yakalayın!

Ziraat Bankası, yeni müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor! Tatilsepeti alışverişlerinizde Bankkart ile 500 TL veya daha fazla harcama yapın ve ekstra 1250 TL Bankkart Lirası kazanın. 30 Eylül 2023'e kadar geçerli olan bu kampanya ile Ziraat Bankası, genç nesil için çekici bir teklif sunarak müşteri sayısını ve cirosunu artırmayı hedefliyor. İşte bu harika fırsattan nasıl yararlanabileceğiniz ve başvuru detayları:

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

paraa.jpg

1. Bankkart Mobil Uygulamasıyla Başvuru

Yeni hesap açmak isteyenler için en hızlı yol, Bankkart Mobil uygulamasını kullanmaktır. Uygulamayı indirin ve basit birkaç adımla başvurunuzu tamamlayın. Hemen sonra 500 TL veya daha fazla harcama yaparak 1250 TL Bankkart Lirası kazanabilirsiniz.

2. Web Sitesi Üzerinden Başvuru

Bankkart'a sahip olmayanlar veya mobil uygulama kullanmak istemeyenler için web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bankkart'ın resmi web sitesine gidin, başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

3. SMS İle Başvuru

SMS ile başvurmayı tercih edenler için ise "TATİLSEPETİ" yazıp 4757'ye göndermek yeterlidir. Banka sizinle iletişime geçerek başvurunuzu tamamlamanız için gerekli adımları atmanızı sağlayacaktır.

para15.jpg

Kampanya Süresi

Bu özel kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir. Bu nedenle, Ziraat Bankası'nın cömert hediyesinden faydalanmak istiyorsanız acele etmeniz önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Gündem
Bursa'da Burs Başvuru Ekranları Açıldı! Şartlar Neler?
Bursa'da Burs Başvuru Ekranları Açıldı! Şartlar Neler?
Volkswagen Golf Resmen Yarı Fiyatına Düştü! Son Gün 30 Eylül
Volkswagen Golf Resmen Yarı Fiyatına Düştü! Son Gün 30 Eylül
3 LT Ayçiçek Yağı Dip Fiyatı Gördü! Artık Tüm Marketlerde Standart Fiyattan Satılıyor
3 LT Ayçiçek Yağı Dip Fiyatı Gördü! Artık Tüm Marketlerde Standart Fiyattan Satılıyor
Emir Yukardan Geldi! Erdoğan Kararıyla Bankalar 350.000 TL Faizsiz Kredi Verecek
Emir Yukardan Geldi! Erdoğan Kararıyla Bankalar 350.000 TL Faizsiz Kredi Verecek
Renault Clio Sıfır Araç Fiyatlarını Dibe Çekti! Bu Fiyata İkinci El Araç Bile Bulamazsınız
Renault Clio Sıfır Araç Fiyatlarını Dibe Çekti! Bu Fiyata İkinci El Araç Bile Bulamazsınız
TOKİ Az Önce Verdiği Karar ile Yarın Ev Sahibi Olabileceksiniz!
TOKİ Az Önce Verdiği Karar ile Yarın Ev Sahibi Olabileceksiniz!
TMO Ayçiçek Yağlarında Dip Fiyatlar! 5 LT Ayçiçek Yağı 95,99 TL
TMO Ayçiçek Yağlarında Dip Fiyatlar! 5 LT Ayçiçek Yağı 95,99 TL