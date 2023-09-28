31. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? 2023'te POMEM Alımlarında Neler Değişti? Yeni Başvuru Şartları!

EGM bünyesinde polis olmayı arzulayan gençler için polis alımları sürekli merak konusu olmaktadır. Özellikle 2023 yılında yapılacak olan 31. Dönem POMEM alımları hakkında en güncel bilgileri ve başvuru şartlarını bu haberimizde bulabilirsiniz.

T.C. Vatandaşlığı: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Eğitim Durumu: Lisans veya önlisans mezunu olmak. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nun denkliğini onayladığı yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da başvuru yapabilir.

KPSS Puan Şartı: Lisans mezunları için en az 60,00 P3 puan türü ve önlisans mezunları için en az 65,00 P93 puan türünden puan almış olmak şarttır.

Şehit veya Vazife Malulü Aileleri İçin Puan Şartı: Lisans mezunları için minimum 48,00 P3 puan türü ve önlisans mezunları için minimum 52,00 P93 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

Lisans Mezunları İçin Önemli Uyarı: Lisans mezunu adayların, önlisans üzerinden başvuruları kabul edilmeyecektir. Böyle bir başvuru yapıldığında geçersiz sayılacaktır.