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29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

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29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları da başladı. '28 Ekim yarım gün mü?' ve '29 Ekim resmi tatil mi?' sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar, 28 Ekim'de tatil durumuna odaklandı. Peki, 29 Ekim 2023 resmi tatil mi? 28 Ekim 2023 yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında tatil süresi ne kadar? 30 Ekim 2023 resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları da başladı. '28 Ekim yarım gün mü?' ve '29 Ekim resmi tatil mi?' sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar, 28 Ekim'de tatil durumuna odaklandı. Peki, 29 Ekim 2023 resmi tatil mi? 28 Ekim 2023 yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında tatil süresi ne kadar? 30 Ekim 2023 resmi tatil mi?

29 Ekim2023 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumuriyet Bayramı, bu yıl pazar gününe denk gelse de her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında değerlendirilecek.
29 Ekim resmi tatildir ve bu tatil gününde kamu kurumları, bankalar, okullar, noterler, PTT şubeleri, kargolar ve devlet daireleri gibi resmi kurumlar kapalı olacaktır.

30 Ekim 2023 resmi tatil mi?
30 Ekim bu yıl Pazartesi gününe denk gelmektedir. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü resmi tatil değildir. Okullar ve diğer kurumlar kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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