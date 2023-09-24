29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil Mi? 2023 Yılı için Bilmeniz Gerekenler

Her yıl merakla beklenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023'te Pazar gününe denk geliyor. Kamu sektöründe çalışanlar ve diğer vatandaşlar, bu özel günün resmi tatil olup olmadığını sorguluyorlar. Endişelenmeyin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil.

2023 Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hangi Gün?

2023 yılı için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe rastlamaktadır. Bu özel günde kamu kurumları, bankalar, okullar, noterler, PTT şubeleri, kargo şirketleri ve devlet daireleri tatil olacaktır. Yani, eğer resmi bir işlem yapmayı planlıyorsanız, bu kurumlar kapalı olacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın Tarihçesi ve Önemi

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini kabul ettiği anı kutlamak için her yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ulusal bir bayramdır. Bu tarihi gün, etkinliklerle dolu ve yurdumuzda resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Cumhuriyet Yönetiminin İlanı ve 29 Ekim'in Bayram Olması

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda (1921 Anayasası) gerçekleştirdiği değişiklik ile Türkiye'nin yönetim şeklini cumhuriyet olarak belirlemiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından 2 Şubat 1925'te Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan bir yasa teklifi ile 29 Ekim'in bayram olarak kutlanması Meclis'te görüşülmüştür. Bu öneri, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 18 Nisan'da onaylanmıştır. 19 Nisan'da ise 628 sayılı kanunla 29 Ekim, 1925 yılından itibaren hem yurt içinde hem de yurt dışı temsilciliklerde bayram olarak kabul edilmiştir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Nasıl Kutlayabiliriz?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023'te Pazar gününe denk gelmesine rağmen, bu özel ve anlamlı gün resmi tatil olacaktır. Dolayısıyla, kamu kurumlarında veya bankalarda işlem yapmayı planlıyorsanız, bu günü dikkate almalısınız.