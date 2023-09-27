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29 Ekim 2023 Resmi Tatil Mi? Kaç Gün Tatil, Yarım Gün Mü?"

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29 Ekim 2023 Resmi Tatil Mi? Kaç Gün Tatil, Yarım Gün Mü?"
2023'de 29 Ekim Pazar gününe denk geliyor fakat tatilin 1.5 gün olması kafalarda karışıklık yarattı.29 Ekim 2023 Resmi Tatil Mi? Kaç Gün Tatil, Yarım Gün Mü?" tün detayları sizin için araştırdık.

2023'de 29 Ekim Pazar gününe denk geliyor fakat tatilin 1.5 gün olması kafalarda karışıklık yarattı.29 Ekim 2023 Resmi Tatil Mi? Kaç Gün Tatil, Yarım Gün Mü?" tün detayları sizin için araştırdık.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim’de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor. 28 Ekim’de yarım gün daha izin alarak resmi tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 3 günlük bir mola imkanı yakalayabilirsiniz.

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