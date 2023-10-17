25 m3 Doğal gaz Mayıs ayına kadar bedava !

Türkiye'nin enerji alanında attığı önemli adımlar, vatandaşların cebine olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Karadeniz gazında ücretsiz 25 m3 doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Ayda 50 m3 gaz tüketen bir konutun gaz bedelinin yarısını devlet karşılayacak. İşte ayrıntılar...

1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAĞINI MÜJDELEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

1 MAYIS 2024'E KADAR DEVAM EDECEK

Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.