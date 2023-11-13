2024’te 7 gün izin al, 40 gün tatil yap!

Türkiye’nin lider seyahat sitesi ENUYGUN’un 2024 yılı izinlerinin düzenlenmesine yönelik önerileriyle tatil severler 2024 yılının seyahatlerini şimdiden planlamaya başlayabilir. Yeni yılda sadece 7 gün izin alarak 40 gün tatil yapmak mümkün olacak.

2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. Yılın ilk günü, bu yıl pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı yılbaşında bizleri bekliyor.

Ramazan Bayramı döneminde 1.5 gün izin, 9 gün tatil

Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Arefe günü ile birlikte 3.5 gün olan tatili, 8 Nisan Pazartesi’den itibaren 1.5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün. Bu uzun tatil döneminde Kaz Dağları ve Assos’un güzelliğini araç kiralama hizmetinden yararlanarak keşfe çıkabilirsiniz.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl sadece çocukları değil tatil severleri de sevindiriyor. 23 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor ve 22 Nisan Pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkıyor. Bu tatil için ENUYGUN’un tatil severlere önerisi bir önceki molada imkan bulamadılarsa bu tatilde Assos’a gitmeler ya da Amasra ve Sinop’ta doğanın uyanışını izleyecekleri bir tatile çıkmaları.

Mayısta 5 gün

Nisan’ın hemen ardından Mayıs ayı da tatille başlıyor. Tüm dünyada Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 29-30 Nisan tarihlerinde izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilirler. Bu seyahat fırsatı için Karadeniz Bölgesi ya da İğneada tercih edilebilecek rotalardan.

İkinci 9 günlük tatil fırsatı Kurban Bayramı’nda

2024’te Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar – 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsıyor. Her ne kadar arefe ve bayramın ilk günü, haftasonuna denk gelse de bayram haftasında perşembe ve cuma 2 gün izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilir. Enuygun.com’un bu tatil için önerisi Antalya, Fethiye, Bodrum gibi deniz sezonunun erken açıldığı sıcak bölgeler.

Temmuz ve Ağustos’ta 3’er gün mola

Yılın bir başka tatil 3 günlük dinlenme imkanı veren dönemi ise Temmuz ayında. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hafta sonuyla birleşiyor.

Aynı şekilde Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da 3 günlük bir boşluk oluşuyor. Deniz sezonu devam ederken Çeşme veya Ağva gibi sahillerde kısa bir tatil planlamak mümkün.

Yılın son aylarına girerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ailece çıkılan bir seyahatte yaşamak için 4 günlük bir tatil fırsatı elde edilebilir. 2024’te, 28 Ekim pazartesi yarım gün, 29 Ekim salı tam gün resmi tatil olacak. Pazartesi yarım gün izin alınması durumunda 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.