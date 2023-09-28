2024 Zam Tahminleri: Asgari Ücret ve Memur Maaşlarında Artış!

2024 yılına dair maaş zamları gündeme gelirken, ekonomi uzmanları tahminlerini paylaşıyorlar. Yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücretin 17.104 TL seviyesinde olacağını öngörüyor ve memur maaşlarındaki artışı da değerlendiriyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair tahminlerde bulunuyor.

Asgari Ücret Tahminleri

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, 2024 asgari ücretinin 17.104 TL olacağını tahmin ediyor. Bu, asgari ücrete yılda bir defa yapılan zamın yeni bir dönemine işaret ediyor. Kurtuluş, ekonomik koşulların göz önüne alındığında bu artışın gerçekleşmesini bekliyor.

Memur Maaşlarındaki Artış

Kurtuluş'a göre, memur maaşlarında da önemli bir artış bekleniyor. En düşük memur maaşı için 33.025 TL tahmininde bulunuyor. Bu artışın, enflasyon oranlarıyla ve toplu sözleşme zammıyla birleşerek gerçekleşeceğini ifade ediyor. Memur maaşlarındaki bu olası artış, çalışanların ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelmelerine katkı sağlayabilir.

Emekli Maaşlarında Yükseliş

Emeklileri de unutmayan Kurtuluş, emekli maaşlarında da önemli bir artış öngörüyor. En düşük emekli maaşının 11.250 TL seviyesine çıkacağını söylüyor. Refah payının eklenmesiyle, en düşük memur emeklisi maaşının 14.814 TL seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu, emekliler için ekonomik rahatlamanın işareti olabilir.