2024 trafik cezaları belli oldu: Yüzde 58,46 zam geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan 2023 yılına ait yeniden değerleme oranını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Bu oran, yeni yılda uygulanacak olan en düşük trafik cezasını da netleştirmiş oldu. İşte, 2024 yılında geçerli olacak trafik cezaları...

HER ŞEY BU ORANA GÖRE ZAMLANACAK

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Bu kapsamda 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar da bu orandan zamlanacak.

Yıllık olarak belirlenmekte olan yeniden değerleme oranı; o yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönemin endekslerinin aritmetik ortalamasının, bir önceki yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünmesiyle hesaplanıyor.