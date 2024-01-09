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2024 Ramazan başlangıcı: 2024 Ramazan bayramı ne zaman?

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2024 Ramazan başlangıcı: 2024 Ramazan bayramı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve dolayısıyla ilk orucun tutulacağı tarih belli oldu. 2024 Ramazan başlangıcı: 2024 Ramazan bayramı ne zaman? tüm detaylar haberimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve dolayısıyla ilk orucun tutulacağı tarih belli oldu. 2024 Ramazan başlangıcı: 2024 Ramazan bayramı ne zaman? tüm detaylar haberimizde.

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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