2024 Ocak Ayında Vergilere Yüzde 80 Zam Geliyor! Vatandaşlar İsyan Ediyor

2024 vergi yılının yaklaşmasıyla birlikte vergiler, ekim sonundaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu değişiklikler, maktu vergiler, cezalar, harçlar ve ücretler gibi bir dizi alanı etkileyecek ve vatandaşların cebini derinden etkileyecek. İşte 2024 vergi yeniden değerleme oranları ve bu değişikliklerin yurttaşlar üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgiler.

Vergiler ve Değerleme Oranları

Vergi Usul Kanunu gereği, her yılın başında maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, 'yeniden değerleme oranı' kadar artırılır. 2024 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı, Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Ancak, Yİ-ÜFE'nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor.