2024 Ocak Ayı Öğretmen Zammı Netlik Kazandı! Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

Memur maaşlarının her yıl güncellendiği Türkiye'de, 2024 yılı için yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Ocak ayında memurların maaşlarında yüzde 50'ye varan bir zam planlanıyor. Bu haber, özellikle öğretmenler arasında büyük bir merakla karşılanıyor. Şimdi gelin, 2024 yılında öğretmenlerin maaşlarının ne kadar olacağını inceleyelim.

Ocak 2024 Öğretmen Maaşları: Derece Derece Değişimler

Maaş hesaplamaları, öğretmenlerin unvanlarına ve derecelerine göre farklılık göstermektedir. İşte Ocak 2023 ile Ocak 2024 arasındaki öğretmen maaşı karşılaştırmaları:

Öğretmenin Derecesi: 9/1

2023 Maaşı: 22.800 TL

2024 Zamlı Maaşı: 34.200 TL

Öğretmenin Derecesi: 8/1

2023 Maaşı: 23.400 TL

2024 Zamlı Maaşı: 35.100 TL

Öğretmenin Derecesi: 7/1

2023 Maaşı: 23.500 TL

2024 Zamlı Maaşı: 35.100 TL

Öğretmenin Derecesi: 6/1

2023 Maaşı: 23.600 TL

2024 Zamlı Maaşı: 35.400 TL





Öğretmenin Derecesi: 5/1

2023 Maaşı: 23.700 TL

2024 Zamlı Maaşı: 35.550 TL

Öğretmenin Derecesi: 4/1

2023 Maaşı: 24.300 TL

2024 Zamlı Maaşı: 36.450 TL

Öğretmenin Derecesi: 3/1

2023 Maaşı: 24.400 TL

2024 Zamlı Maaşı: 36.600 TL

Öğretmenin Derecesi: 2/1

2023 Maaşı: 24.900 TL

2024 Zamlı Maaşı: 37.350 TL





Öğretmenin Derecesi: 1/4

2023 Maaşı: 25.300 TL

2024 Zamlı Maaşı: 37.350 TL

Öğretmenin Derecesi: Uzman Öğretmen

2023 Maaşı: 27.300 TL

2024 Zamlı Maaşı: 40.950 TL

Öğretmenin Derecesi: Başöğretmen

2023 Maaşı: 29.500 TL

2024 Zamlı Maaşı: 44.250 TL

Bu veriler, 2024 yılında öğretmenlerin maaşlarında önemli bir artışın beklendiğini göstermektedir. Özellikle düşük derecelerdeki öğretmenler, zamlı maaşlarının etkisiyle daha iyi bir maddi duruma sahip olacaklar gibi görünüyor.