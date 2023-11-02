  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Yayınlanma:
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.

Suudi Arabistan makamlarınca Türkiye'ye verilen hac kotasının artırılacağı tahmin ediliyor.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 6-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı İkramiyesinde Erdoğan'dan Son Karar!
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı İkramiyesinde Erdoğan'dan Son Karar!
QNB Mobil Uygulamasından Başvuru Yapan Kişilere Faizsiz 100.000 TL Kredi! Başvuru Şartları Neler?
QNB Mobil Uygulamasından Başvuru Yapan Kişilere Faizsiz 100.000 TL Kredi! Başvuru Şartları Neler?
Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi
Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerindeki aksama giderildi
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerindeki aksama giderildi
JTİ Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Rekor Zam! En Düşük Sigara Fiyatı Ne Kadar Oldu?
JTİ Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Rekor Zam! En Düşük Sigara Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Türkiye'de Kış Saati Uygulaması 2023 - 2024: Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?
Türkiye'de Kış Saati Uygulaması 2023 - 2024: Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?
Dacia Duster Modelinde Beklenmedik Gelişme! 1 Ekim 2023 Güncel Fiyat Listesi
Dacia Duster Modelinde Beklenmedik Gelişme! 1 Ekim 2023 Güncel Fiyat Listesi