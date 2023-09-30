2024 Emekli Promosyon Rakamları Açıklandı! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

Emeklilere müjde! 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde bankaların sunacağı promosyon rakamları belli oldu. Bu haber, emekli maaşı bekleyen milyonlarca kişi için çifte sevinç anlamına geliyor. Peki 2024 yılında emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

En Popüler Bankaların 2024 Emekli Promosyon Ücretleri

İş Bankası: 2022-2023 döneminde geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşınan veya maaşını buradan alan SGK emeklileri 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi alabilecekler. Ek olarak, İş Bankası'nın sunduğu Maximum Kart ve ek kartlardan ücret alınmamaktadır.

Garanti BBVA: Emekli maaşı miktarına göre değişkenlik gösteren bir promosyon sistemi bulunuyor. 3.500 TL ve altı maaş alanlar için 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında maaş alanlar için 5.250 TL, 7.500-10.000 TL maaş alanlar için 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlar için 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi: Emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alacaklara 8.500 TL'ye kadar promosyon sunuluyor. Maaş bandına göre değişiklik gösteren bu ödemeler, ek fatura talimatlarıyla artırılabiliyor.

Akbank: Emeklilerin maaşını Akbank'a taşımasıyla, 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılmakta. Bunun yanı sıra Axess veya Wings kart sahipleri için ek avantajlar sunulmaktadır.

Halkbank: Maaş aralığına göre değişen promosyonlar sunuluyor. 3.500 TL ve altında maaş alanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 TL maaş alanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 TL maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Emekli Promosyonları: Bankalar Arasında Bir Rekabet mi?

2024'te beklenen emekli maaşlarına yapılacak zamların ardından bankaların promosyon teklifleri de artış gösterdi. Bu durum, bankalar arasındaki rekabeti kızıştırmış durumda. Bankalar, müşteri kazanabilmek için promosyonlarını yükseltme yoluna gidiyorlar. Özellikle Temmuz ayında emekli maaşlarına beklenen yüzde 25'lik zam sonrası, bankaların promosyon tekliflerinin daha da artması bekleniyor.