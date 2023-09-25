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2023 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Sıralaması: Türkiye Nerede?

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2023 Yılında Dünyanın En Güçlü Orduları Sıralaması: Türkiye Nerede?
ABD kökenli online platformu Global Firepower, her sene heyecanla beklenen "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesini 2023 için duyurdu. Ordu kapasitelerini teknolojik yetenekler, sahadaki dayanıklılık, eğitim standartları ve donanım kalitesi gibi bir dizi faktöre dayanarak değerlendiren bu önemli listeleme, ülkelerin askeri gücünü objektif bir şekilde ele alıyor.

ABD kökenli online platformu Global Firepower, her sene heyecanla beklenen "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesini 2023 için duyurdu. Ordu kapasitelerini teknolojik yetenekler, sahadaki dayanıklılık, eğitim standartları ve donanım kalitesi gibi bir dizi faktöre dayanarak değerlendiren bu önemli listeleme, ülkelerin askeri gücünü objektif bir şekilde ele alıyor.

Hangi Ülkeler Liderliği Ele Geçiriyor?

Listede 2023 yılı için farklı kıtalardan birçok ülkenin ordu kapasitesi öne çıkıyor. Bu yılın listesinde yükselen ve düşen ülkeler arasında Türkiye'nin konumu özellikle dikkat çekiyor. İşte 2023 yılı için en güçlü orduların yer aldığı listeye genel bir bakış ve Türkiye'nin bu listeye dair pozisyonu.

Türkiye'nin Ordu Gücü: Sıralamadaki Yeri ve Önemi

2023 yılında Global Firepower tarafından açıklanan listeye göre Türkiye, 11. sıradaki yerini koruyor. Türkiye'nin bu sıralamada olması, ülkenin askeri teknoloji, eğitim ve sahadaki dayanıklılığı gibi kriterlerde ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

Dünya Ordularının Gücü ve Türkiye

Global Firepower'ın 2023 yılı için oluşturduğu "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, askeri güç ve kapasite açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor. Türkiye'nin listeye 11. sıradan giriş yapması, ülkenin askeri alanda uluslararası arenada etkin bir konumda olduğunu kanıtlıyor. Özellikle teknolojik yetenekler ve sahadaki dayanıklılık gibi kriterlerde göze çarpan Türkiye, gelecekte de bu gücünü korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

"Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasının tamamı tablo halinde:

Sıra NumarasıÜlke
100Kamerun
99Moğolistan
98Zimbabve
97Çad
96Uruguay
95Letonya
94Ermenistan
93Litvanya
92Honduras
91Arnavutluk
90İrlanda
89Zambiya
88Paraguay
87Kenya
86Slovenya
85Gürcistan
84Avusturya
83Uganda
82Türkmenistan
81Ürdün
80Libya
79Bahreyn
78Kuveyt
77Bolivya
76Umman
75Sudan
74Yemen
73Tunus
72Kongo DC
71Sri Lanka
70Ekvador
69Hırvatistan
68Belçika
67Slovakya
66Küba
65Katar
64Suriye
63Kazakistan
62Özbekistan
61Fas
60Belarus
59Bulgaristan
58Sırbistan
57Azerbaycan
56Birleşik Arap Emirlikleri
55Angola
54Macaristan
53Peru
52Venezuela
51Finlandiya
50Danimarka
49Etiyopya
48Çekya
47Romanya
46Şili
45Irak
44İsviçre
43Kolombiya
42Malezya
41Portekiz
40Bangladeş
39Hollanda
38Myanmar
37İsveç
36Nijerya
35İsveç
34Kuzey Kore
33Güney Afrika
32Filipinler
31Meksika
30Yunanistan
29Singapur
28Arjantin
27Kanada
26Cezayir
25Almanya
24Tayland
23Tayvan
22Suudi Arabistan
21İspanya
20Polonya
19Vietnam
18İsrail
17İran
16Avustralya
15Ukrayna
14Mısır
13Endonezya
12Brezilya
11Türkiye
10İtalya
9Fransa
8Japonya
7Pakistan
6Güney Kore
5Birleşik Krallık
4Hindistan
3Çin
2Rusya
1ABD

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