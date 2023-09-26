2023 Trafik Kanunu'nda Büyük Değişiklik! Sınavsız Ehliyet Sahibi Olabilirsiniz!

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yaklaşan değişikliklerle birlikte, 2023 sonuna kadar ehliyet düzenlemeleri de gözden geçirilecek. Bu kapsamda, B sınıfı ehliyeti bulunan bireyler, herhangi bir sınav zorunluluğu olmadan, sadece belirli kurslardan alacakları eğitim sayesinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekler.

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nden Açıklamalar

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu yönetmelik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, söz konusu yönetmeliğin 2023 yılı sonuna dek yayınlanmasını beklediklerini ifade etti.

B Sınıfı Ehliyet Sahipleri İçin Yeni Düzenlemeler

Yeni düzenlemelere göre, B sınıfı ehliyet sahibi sürücülerin, motosiklet kullanabilmek için özel bir sürücü kursundan "pratik direksiyon eğitimi" almaları gerekecek. Öztürk, bu eğitimin sınav temelli olmayacağını, direksiyon pratiği üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler, herhangi ekstra bir işlem olmaksızın 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek.

Motosiklet Kullanımda Yaş Sınırı Olacak mı?

MOTED Genel Koordinatörü Öztürk, yeni yönetmelikte yaş sınırlamasının bulunmadığını belirtti. Ancak, bu konunun Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca incelendiğini de ekledi. E-Ticaret platformlarında kayıtlı olan sürücülerin bu yeni düzenlemelerden faydalanamayacağını dile getiren Öztürk, "Yönetmeliğin 2023 içerisinde yayımlanmasını öngörüyoruz" şeklinde bilgi verdi.