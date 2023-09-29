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2023 DGS Ek Tercihlerinde Bilmeniz Gerekenler! İşte 2023 DGS Ek Tercih İşlemleri ve Kılavuzu

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2023 DGS Ek Tercihlerinde Bilmeniz Gerekenler! İşte 2023 DGS Ek Tercih İşlemleri ve Kılavuzu
DGS adayları için ek tercih dönemi başladı. Bu dönemde, üniversite tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için ek fırsatlar sunulmaktadır. 29 Eylül'de başlayan ek tercih süreci, 4 Ekim 2023'e kadar devam edecek. Adaylar, bu süre zarfında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

DGS adayları için ek tercih dönemi başladı. Bu dönemde, üniversite tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için ek fırsatlar sunulmaktadır. 29 Eylül'de başlayan ek tercih süreci, 4 Ekim 2023'e kadar devam edecek. Adaylar, bu süre zarfında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

DGS Ek Tercih Nasıl Yapılır?

DGS'nin ek tercih süreci, adayların ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile gerçekleştirebileceği bir süreçtir. Adaylar, belirtilen tarihler arasında bu siteye giriş yaparak ek tercihlerini kolayca tamamlayabilirler.

Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

DGS ek tercih süreciyle ilgili tüm bilgilere ve detaylara DGS ek tercih kılavuzunda ulaşabilirsiniz. Bu kılavuz, adaylara ek tercih sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği, hangi adımları izlemeleri gerektiği ve ek tercihle ilgili diğer tüm bilgileri sunar.

DGS Ek Tercihler Ne Zaman?

DGS ek tercih süreci, 29 Eylül 2023'te başlamış olup, 4 Ekim 2023'e kadar devam edecektir. Bu tarihler arasında adayların tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Ek Tercih Ekrana Nasıl Ulaşırım?

DGS ek tercih ekranına ulaşmak için ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak ek tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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