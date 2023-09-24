2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitelerin Durumu: Yüz Yüze mi, Uzaktan mı?

2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair yapılan araştırmalar, Türkiye genelindeki binlerce öğrencinin merakla beklediği bir konuya odaklanmış durumda. ÖSYM'nin son açıklamalarının ardından, özellikle Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Ancak şimdi akıllardaki soru şu: Üniversiteler yeni eğitim yılında yüz yüze mi, yoksa uzaktan mı eğitim verecekler?

Üniversiteler Hangi Eğitim Modelini Benimseyecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, bu konudaki önemli açıklamalarıyla öğrencileri bilgilendirdi. Özvar, özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerin fiziksel durumları ve şehirdeki barınma imkanlarını dikkate alarak, fakülte ve yüksekokullar bünyesinde hangi önlisans ve lisans programlarının yüz yüze, hangilerinin ise uzaktan eğitimle devam edeceğine karar verileceğini belirtti.

Lisansüstü programların da bu karar sürecine dahil edileceğini vurgulayan Özvar, üniversite senatolarının anabilim dalı ve program bazında yüz yüze veya uzaktan eğitim modelini belirleyeceğini açıkladı.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar

Öğrencilerin bu süreçte karşılaşabileceği zorlukları hafifletmek amacıyla YÖK, önemli adımlar atmış durumda. Uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek olan tüm öğrencilere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve aynı öğretim dili kullanılan diğer devlet üniversitelerinin programlarında özel öğrencilik hakkı tanıma kararı alındı.

Bu illerde kayıtlı olan tüm öğrencilere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden 1 yıl boyunca kayıt dondurma hakkı verileceği duyuruldu.