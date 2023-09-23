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2. El Araç Piyasası Dip Fiyatı Gördü! 2. El Araçlar Artık Çok Uygun

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2. El Araç Piyasası Dip Fiyatı Gördü! 2. El Araçlar Artık Çok Uygun
Otomobil piyasasındaki son değişiklikler ve gelecek beklentileri: +6 yönetmeliği ve krediye erişimdeki zorluklar hakkında önemli bilgiler.

Otomobil piyasasında son zamanlarda yaşanan gelişmeler, İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel tarafından Milliyet gazetesinde paylaşıldı. Bu yazıda, +6 yönetmeliğinin etkisi, sıfır araçlarda yaşanan bollaşma, ve krediye erişimdeki zorluklar gibi nedenlerle ortaya çıkan durgunluğun nedenleri ve sonuçları ele alınacak.

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+6 Yönetmeliği ve Piyasa Etkisi

Otomobil piyasası, son dönemde +6 yönetmeliğinin etkisi altında büyük bir değişim yaşadı. Bu yönetmelik, otomobil ithalatını ve satışını düzenleyen önemli bir adımdı. Özellikle pandemi ve arz sorunlarının yaşandığı dönemde otomobil, yatırım yapmak ve kar elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek olarak görülüyordu. Ancak, +6 yönetmeliği piyasa dengelerini etkiledi ve fiyatların olağandışı bir şekilde yükselmesine neden oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve sıfır araçlardaki bollaşma, fiyat artışlarını durdurdu ve piyasa düzenini iyileştirdi. Bu sayede, otomobil alımı daha erişilebilir hale geldi.

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Krediye Erişim Sorunları ve Etkileri

Krediye erişim, otomobil piyasasındaki bir diğer önemli sorundu. Bu sorun, özellikle reel kullanıcıları olumsuz etkiledi. Şu anda talep düşük olsa da, kayıt dışı ticaret yapan "al-şatçılar" olarak bilinen kişilerin sektörden çekilmesi ve otomobilin yatırım cazibesini kaybetmesi, gelecekteki piyasa hareketlerini etkileyebilir.

Geleceğe Bakış

Önümüzdeki dönemde, şartlar iyileştikçe krediye erişim kolaylaşacak ve piyasa canlanacaktır. Bugünkü olumlu koşullar altında otomobil piyasasının daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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