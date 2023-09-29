1984-1985 Kışına Dönüş mü? Bu Kış Ne Kadar Soğuk Olacak? Ne Zaman Kar Yağacak? Havaların ne zaman soğuyacağını merak edenler için Okan Bozyurt'tan önemli açıklamalar geldi. Sıcak yaz mevsimi sona ererken kışın yaklaştığını ve hazırlıkların başlaması gerektiğini belirtti. İşte kış ve kar yağışı ile ilgili merak ettikleriniz haberimiz detaylarında...

Yazın Sıcaklıklarından Sonbaharın Soğuğuna

Türkiye'nin sıcak yaz günlerini geride bıraktığımız bu dönemde, sonbaharın hala sıcak geçtiğini görmekteyiz. Ancak Okan Bozyurt'un belirttiğine göre, Türkiye ve Avrupa'yı sert bir kış bekliyor.

Buzulların Erimesi ve Okyanusa Karışması

Dünya genelindeki iklim uzmanları, Grönland'da eriyen buz tabakaları üzerine önemli uyarılarda bulundular. Bu buzların erimesi ve soğuk suların okyanusa karışması, Avrupa'nın kış şartlarını direkt etkileyecek gibi görünüyor. Avrupa için oldukça soğuk bir kış tahmin ediliyor.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Dr. Okan Bozyurt, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Eriyen buzullardan okyanuslara karışan soğuk suların, Gulf Stream akıntısı gibi büyük deniz akıntılarını etkilediğini ve bu durumun Avrupa'nın iklimini soğutmaya neden olduğunu ifade etti.

Kışın Hızla Yaklaşması

Kuzey bölgelerde soğuk hava hareketliliği artarken, bu soğuk havanın Türkiye ve Avrupa'ya ulaşmaya başladığını görmekteyiz. El Nino etkisi ve rüzgar hareketliliği, soğuk havanın daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor.

Kar Ne Zaman Yağacak? Bu Kış Nasıl Geçecek?

Okan Bozyurt'a göre bu kış, geçmiş yıllardaki gibi sert geçecek. 1984-1985 ve 2011-2021 kışları gibi ağır kış koşulları bekleniyor. Özellikle kasım ve aralık aylarında sıcaklık değerlerinin düşmesi öngörülüyor.

Kışa Karşı Hazırlıklı Olun

Özellikle Kuzey ve İç Ege, Göller Bölgesi, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışları tahmin ediliyor. Bu bölgelerdeki yüksek kesimlerde kalıcı kar örtüsü oluşabileceği için kış hazırlıklarına şimdiden başlamakta fayda var.