1034 firari yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personelle, 4 bin 158 ikamet ile 4 bin 348 noktada hakkında arama kaydı bulunan firarilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Çember operasyonları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 13'ünün adam öldürme, 342'sinin hırsızlık, 239'unun yaralama, 43'ünün cinsel suçlar, 54'ünün yağma, 148'inin dolandırıcılık, 90'ının uyuşturucu ticareti, 9'unun silahlı terör örgütüne üye olma, 2'sinin FETÖ/PDY'ye üye olmak ve 94'ünün diğer suçlardan aranmasının bulunduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.