  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi

10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma:
10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84’ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Araç muayenesine giderken dikkat ! O testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak
Araç muayenesine giderken dikkat ! O testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi
Adalet Bakanı Tunç: (Dezenformasyon yasası) Takdir Anayasa Mahkemesinin
Adalet Bakanı Tunç: (Dezenformasyon yasası) Takdir Anayasa Mahkemesinin
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Silah kaçakçılığına yönelik 66 ilde yapılan operasyonda 715 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılığına yönelik 66 ilde yapılan operasyonda 715 şüpheli yakalandı