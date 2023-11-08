10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84’ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.