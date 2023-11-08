10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84’ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını açıkladı.
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