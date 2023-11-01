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1 Kasım 2023 Çarşamba Motorinde ve benzinde indirim varmı - Güncel akaryakıt fiyatları

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1 Kasım 2023 Çarşamba Motorinde ve benzinde indirim varmı - Güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerini devamlı yükselerek yıpratan akaryakıt fiyatları bu kez müjdeli bir haber olarak geldi! Motorinden sonra benzine de indirim geldi!

Araç sahiplerini devamlı yükselerek yıpratan akaryakıt fiyatları bu kez müjdeli bir haber olarak geldi! Motorinden sonra benzine de indirim geldi!

BENZİNE 67 KURUŞLUK İNDİRİM

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Mazota yapılan 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından, benzin fiyatları da aşağı çekildi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarını takip eden araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarına 1 Kasım itibarıyla 67 kuruşluk bir indirim yapıldı.

1 KASIM 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte bazı illerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da:

Benzin: 34,43 lira

Motorin: 38,02 lira

Ankara'da:

Benzin: 35,07 lira

Motorin: 38,61 lira

İzmir'de:

Benzin: 35,16 lira

Motorin: 38,82 lira

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