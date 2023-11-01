1 Kasım 2023 Çarşamba Motorinde ve benzinde indirim varmı - Güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini devamlı yükselerek yıpratan akaryakıt fiyatları bu kez müjdeli bir haber olarak geldi! Motorinden sonra benzine de indirim geldi!

BENZİNE 67 KURUŞLUK İNDİRİM

Mazota yapılan 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından, benzin fiyatları da aşağı çekildi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarını takip eden araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarına 1 Kasım itibarıyla 67 kuruşluk bir indirim yapıldı.

1 KASIM 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte bazı illerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da:

Benzin: 34,43 lira

Motorin: 38,02 lira

Ankara'da:

Benzin: 35,07 lira

Motorin: 38,61 lira

İzmir'de:

Benzin: 35,16 lira

Motorin: 38,82 lira