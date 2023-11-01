1 Kasım 2023 Çarşamba Motorinde ve benzinde indirim varmı - Güncel akaryakıt fiyatları
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Araç sahiplerini devamlı yükselerek yıpratan akaryakıt fiyatları bu kez müjdeli bir haber olarak geldi! Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
Araç sahiplerini devamlı yükselerek yıpratan akaryakıt fiyatları bu kez müjdeli bir haber olarak geldi! Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
BENZİNE 67 KURUŞLUK İNDİRİM
Mazota yapılan 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından, benzin fiyatları da aşağı çekildi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarını takip eden araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarına 1 Kasım itibarıyla 67 kuruşluk bir indirim yapıldı.
1 KASIM 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İşte bazı illerdeki güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul'da:
Benzin: 34,43 lira
Motorin: 38,02 lira
Ankara'da:
Benzin: 35,07 lira
Motorin: 38,61 lira
İzmir'de:
Benzin: 35,16 lira
Motorin: 38,82 lira
Kaynak:
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