1 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün balık fiyatlarını güncel olarak yayınlar. İstanbul Balık Hali fiyatları güncel listesini sizin için araştırdık.Güncel balık fiyatları haberimizde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün balık fiyatlarını güncel olarak yayınlar. İstanbul Balık Hali fiyatları güncel listesini sizin için araştırdık.Güncel balık fiyatları haberimizde.
|Ürün Adı
|Birimi
|En Düşük
|En Yüksek
|ALABALIK
|kg
|₺50,00
|₺70,00
|ÇANAKKALE BARBUNYA
|kg
|₺300,00
|₺400,00
|ÇANAKKALE LÜFER
|kg
|₺514,00
|₺571,00
|ÇANAKKALE TEKİR
|kg
|₺100,00
|₺125,00
|ÇANAKKALE TORİK 2 ÇİFT
|kg
|₺83,00
|₺133,00
|ÇİPURA 2/3
|kg
|₺90,00
|₺110,00
|ÇİPURA 3/4
|kg
|₺115,00
|₺125,00
|ÇİPURA 4/6
|kg
|₺115,00
|₺125,00
|ÇİPURA 6/8
|kg
|₺120,00
|₺130,00
|ÇİPURA 8/1
|kg
|₺120,00
|₺130,00
|DENİZ LEVREĞİ
|kg
|₺600,00
|₺800,00
|DİL
|kg
|₺400,00
|₺600,00
|DÜLGER
|kg
|₺500,00
|₺600,00
|EGE HAMSİ
|kg
|₺27,00
|₺40,00
|ERKEK KARİDES
|kg
|₺150,00
|₺250,00
|EŞKİNA
|kg
|₺200,00
|₺400,00
|FENER
|kg
|₺150,00
|₺200,00
|GELİNCİK
|kg
|₺19,00
|₺31,00
|GÖÇMEN
|kg
|₺38,00
|₺50,00
|GÜMÜŞ
|kg
|₺50,00
|₺75,00
|HAMSİ
|kg
|₺37,00
|₺47,00
|İSKORPİT
|kg
|₺25,00
|₺38,00
|İSTAVRİT
|kg
|₺100,00
|₺167,00
|İTHAL USKUMRU
|kg
|₺50,00
|₺55,00
|KALAMAR
|kg
|₺300,00
|₺350,00
|KALKAN
|kg
|₺500,00
|₺600,00
|KARAGÖZ
|kg
|₺120,00
|₺200,00
|KEFAL
|kg
|₺31,00
|₺38,00
|KIRLANGIÇ
|kg
|₺300,00
|₺400,00
|KOFANA
|kg
|₺500,00
|₺667,00
|KOLYOZ
|kg
|₺40,00
|₺53,00
|KUPES
|kg
|₺13,00
|₺19,00
|LEVREK 2/3
|kg
|₺85,00
|₺95,00
|LEVREK 3/4
|kg
|₺115,00
|₺135,00
|LEVREK 4/6
|kg
|₺130,00
|₺140,00
|LİPSOZ
|kg
|₺500,00
|₺700,00
|LÜFER
|kg
|₺514,00
|₺629,00
|MIRLAN
|kg
|₺120,00
|₺140,00
|PALAMUT 6'LI
|kg
|₺111,00
|₺139,00
|PALAMUT 7'Lİ
|kg
|₺192,00
|₺269,00
|PALAMUT 8'Lİ
|kg
|₺200,00
|₺250,00
|PEMBE KARİDES
|kg
|₺80,00
|₺120,00
|PİSİ
|kg
|₺200,00
|₺300,00
|SARDALYA
|kg
|₺33,00
|₺40,00
|SARPA
|kg
|₺25,00
|₺38,00
|SAZAN
|kg
|₺40,00
|₺50,00
|SİNARİT
|kg
|₺600,00
|₺800,00
|SOMON
|kg
|₺80,00
|₺120,00
|SÜBYE
|kg
|₺60,00
|₺80,00
|TEKİR
|kg
|₺125,00
|₺188,00
|TORİK 2 ÇİFT
|kg
|₺117,00
|₺133,00
|YILAN
|kg
|₺100,00
|₺150,00
|ZARGANA
|kg
|₺25,00
|₺31,00
Kaynak:
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