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1 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları

Yayınlanma:
1 Ekim 2023 güncel İstanbul balık fiyatları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün balık fiyatlarını güncel olarak yayınlar. İstanbul Balık Hali fiyatları güncel listesini sizin için araştırdık.Güncel balık fiyatları haberimizde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün balık fiyatlarını güncel olarak yayınlar. İstanbul Balık Hali fiyatları güncel listesini sizin için araştırdık.Güncel balık fiyatları haberimizde.

Ürün AdıBirimiEn DüşükEn Yüksek
ALABALIKkg₺50,00₺70,00
ÇANAKKALE BARBUNYAkg₺300,00₺400,00
ÇANAKKALE LÜFERkg₺514,00₺571,00
ÇANAKKALE TEKİRkg₺100,00₺125,00
ÇANAKKALE TORİK 2 ÇİFTkg₺83,00₺133,00
ÇİPURA 2/3kg₺90,00₺110,00
ÇİPURA 3/4kg₺115,00₺125,00
ÇİPURA 4/6kg₺115,00₺125,00
ÇİPURA 6/8kg₺120,00₺130,00
ÇİPURA 8/1kg₺120,00₺130,00
DENİZ LEVREĞİkg₺600,00₺800,00
DİLkg₺400,00₺600,00
DÜLGERkg₺500,00₺600,00
EGE HAMSİkg₺27,00₺40,00
ERKEK KARİDESkg₺150,00₺250,00
EŞKİNAkg₺200,00₺400,00
FENERkg₺150,00₺200,00
GELİNCİKkg₺19,00₺31,00
GÖÇMENkg₺38,00₺50,00
GÜMÜŞkg₺50,00₺75,00
HAMSİkg₺37,00₺47,00
İSKORPİTkg₺25,00₺38,00
İSTAVRİTkg₺100,00₺167,00
İTHAL USKUMRUkg₺50,00₺55,00
KALAMARkg₺300,00₺350,00
KALKANkg₺500,00₺600,00
KARAGÖZkg₺120,00₺200,00
KEFALkg₺31,00₺38,00
KIRLANGIÇkg₺300,00₺400,00
KOFANAkg₺500,00₺667,00
KOLYOZkg₺40,00₺53,00
KUPESkg₺13,00₺19,00
LEVREK 2/3kg₺85,00₺95,00
LEVREK 3/4kg₺115,00₺135,00
LEVREK 4/6kg₺130,00₺140,00
LİPSOZkg₺500,00₺700,00
LÜFERkg₺514,00₺629,00
MIRLANkg₺120,00₺140,00
PALAMUT 6'LIkg₺111,00₺139,00
PALAMUT 7'Lİkg₺192,00₺269,00
PALAMUT 8'Lİkg₺200,00₺250,00
PEMBE KARİDESkg₺80,00₺120,00
PİSİkg₺200,00₺300,00
SARDALYAkg₺33,00₺40,00
SARPAkg₺25,00₺38,00
SAZANkg₺40,00₺50,00
SİNARİTkg₺600,00₺800,00
SOMONkg₺80,00₺120,00
SÜBYEkg₺60,00₺80,00
TEKİRkg₺125,00₺188,00
TORİK 2 ÇİFTkg₺117,00₺133,00
YILANkg₺100,00₺150,00
ZARGANAkg₺25,00₺31,00

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