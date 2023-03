Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Zirve’nin bu yıl ana sponsorluğunu Hayat Holding üstleniyor. İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Zirve’nin 2023 teması “Tek Dünya, Ortak Gelecek: Yeni Nesiller İçin Yarını Şekillendirecek Politikalar Ve İş Stratejileri” olarak belirlendi. Zirve’de yeni nesiller adına daha iyi bir gelecek yaratmak için ülkeler, liderler ve şirketler arasındaki “açık” ve “iş birlikçi” yaklaşımın, “bağlantıda kalmanın” ve “dengeyi kurmanın” önemi konuşulacak. Tüm dünyanın ortak bir kaderi ve geleceği paylaşacağı bilinciyle, geliştirilmesi gereken yeni sosyal ve ekonomik politikalar ve iş stratejilerinin nasıl olması gerektiği masaya yatırılacak.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANI DR. NUREDDİN NEBATİ ZİRVE’DE YER ALACAK

Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Zirve’nin dikkat çeken konuşmacıları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati yer alıyor.

DÜNYA SİYASET SAHNESİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER ZİRVE’DE

Dünya gündeminin de konuşulacağı Zirve’de, siyaset sahnesinden birçok önemli isim bulunuyor. Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı Jo Johnson dikkat çeken konuşmacılar arasında yer alıyor.

UEZ 2023 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Zirvede iş dünyasında yer alan konuşmacılar arasında şu isimler yer alacak (alfabetik sırayla): Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Multinet UP CEO’su Ali Emre Sever, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank of America Türkiye Ülke Yöneticisi Banu Başar, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Galata Wind Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Burak Kuyan, Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika Yatırım Forumu Direktörü Chinelo Anohu, Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Citibank Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karter, Papara CEO’su Emre Kenci, İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, BIGCHEFS Kurucusu ve Başkanı Gamze Cizreli, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aran, Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Cameron, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı Jo Johnson, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, İhtiyaç Haritası Kurucusu Mert Fırat, Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Godiva CEO’su Nurtaç Ziyal Afridi, Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor, Enterprise Rent A Car Türkiye CEO’su ve Yönetici Ortağı Özarslan A. Tangün, T.C Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Garanti BBVA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Baştuğ, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Kale Grup Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay.

ZİRVE’DE ‘TEK DÜNYA, ORTAK GELECEK’ BAŞLIĞI ALTINDA, 2 GÜN BOYUNCA 12 FARKLI PANEL GERÇEKLEŞECEK, SORUNLARA ÇÖZÜMLER ARANACAK

Uzman ekonomist ve fikir önderlerinin bir araya geleceği Zirve’de bu yıl 1. panelde “Global Fırsatların Geleceği”, 2. panelde “Sosyal Yatırım: Yeni Nesilleri Geleceğe Hazırlamak”, 3. panelde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İş Yaşamı ve Refaha Katkıları”, 4. panelde “100. Yılda İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji”, 5. panelde “Savunma Sanayinde Değer Yaratan Yenilikler” ve 6. panelde “Liderlerin Gündemi: Sürdürülebilirlik” konu başlıkları yer alacak. Bu yıl ana sponsorluğunu Hayat Holding’in üstlendiği UEZ’nin gold sponsorları Doğan Holding, İstanbul Portföy ve Shell Türkiye oldu. Oturum sponsorları Atış Group, Bank of America, BSH, Doğan Trend Otomotiv, Galata Wind, NGN, Papara, SASAD, Türkiye İş Bankası ve Yıldızlar Yatırım Holding olurken, destek sponsorları Big Chefs, Milta Bodrum Marina, Borusan Otomotiv, Citibank, Ege Yapı, Hepsiburada, IBS, İntegral Yatırım, Meta Türkiye, Multinet Up, NG Hotels / Enjoy, Pernod Ricard, Sahibinden.com, Sistem 9 ve Sultan Et oldu. Stars Of Region sponsorları Deniz Bank, Gülman Group ve Tam Finans olurken, giyim sponsoru ise Altınyıldız Classics oldu.

