İkinci evliliğini yapan Hilal Kaplan'la ilgili bomba iddialar! Yeni eşinin eski karısı art arda paylaştı. 8 ay önce boşanan gazeteci Hilal Kaplan'ın geçtiğimiz günlerde meslektaşı Tevfik Emre Sarı ile evlendiği ortaya çıktı. Sarı'nın eski eşi ise ikilinin evlilikleri devam ettiği sırada görüştüğünü öne sürerek çeşitli iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini de söyleyen Asuman Karaca, "Hilal abla diyordu, koskocaman kadın diyordu. Sonunda aldatıldım. Defalarca evli iken Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi" dedi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt'ten tek celsede boşanan gazeteci Hilal Kaplan yeniden dünyaevine girdi. Hilal Kaplan, geçtiğimiz hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Milat Gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendi.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ancak Sarı'nın geçen yıl boşandığı eşi, sosyal medya hesabından ortaya dikkat çeken iddialar attı. Asuman Karaca, art arda yaptığı paylaşımlarda aldatıldığını öne sürerek şu iddialarda bulundu: "Aylarca bu iş Eylülde bitmiş olacak cümlesini duydum. Ne bu acele diyordum ben de. 3 ay geçmiş hanımefendi boşanalı verilen sözler varmış belli ki. Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu. Ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki! Benim yeterince takipçim olmadığı için yeterince duyulmayacak mı? 2015 yılında hayatıma girdi Tevfik Emre Sarı. Yıllarımı verdim ona bir de bir evlat. Sonunda aldatıldım. Defalarca evli iken Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki alt Yapı hazırlığı yapılmış."

"TEHDİT EDİLİYORUM"

“Emre Efser müstear isimli Tevfik Emre Sarı, Abin Hüseyin Sarı'nın hakkında FETÖ'den yakalama kararı var ve firari, annen Mayıs 2022'de FETÖ'den gözaltına alındı. Artık gerçekleri tüm Türkiye bilecek. Ben bir ahlaksızlık yapmışım gibi bir de tehdit ediliyorum? Bu dünya sizin dünyanız ama öteki tarafta hesap var hesap! Hilal abla kocana söyle beni arayıp tehdit etmesin engelledim kendisini de ulaşmaya çalışıyor.”

HİLAL KAPLAN’DAN AÇIKLAMA

Haberlerin ardından açıklama yapan Hilal Kaplan, “Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim Emre Efser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Tevfik Emre Sarı'nın avukatı avukatı İsmail Mirsad Albayrak Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim Tevfik Emre Sarı hakkında 13.04.2023 tarihinde sosyal medya sitesi Twitter ve yine muhtelif haber siteleri üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar sebebiyle tarafımızca basın açıklamasında bulunulması zarureti doğmuştur. Müvekkilim hakkında bugüne kadar ne bir FETÖ soruşturması başlatılmış ne de ne de herhangi bir FETÖ dosyasında bilgisine, görgüsüne veya tanıklığına başvurulmuştur. Bu sebeple müvekkilim hakkında yapılan tüm paylaşımlar ve haberler külliyen asılsız ve iftira mahiyetindedir."

'BOŞANMALAR ARTIYOR' DEMİŞTİ

Kaplan 3 Mayıs 2020'de "Aile için tehlike çanları çalıyor" başlıklı yazısında boşanmaya karşı uyarılarda bulunmuştu: ‘’Bireyin ailenin, kariyerin ebeveynliğin önüne geçtiği, kulağa hoş gelen özgürlük sloganlarıyla sorumlulukların unutturulduğu, toplum yapımızı hızla dönüştüren bir süreçten geçiyoruz. Boşanma oranlarının da giderek arttığı ülkemizde aileyi kurtarmak için acilen harekete geçmek gerekiyor" demişti.

SEDAT PEKER DE KATILDI

Yapılan paylaşım ve yorumlarla konu bir anda ülke gündemine yerleşirken organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabında da hareketlilik gözlendi. Peker, bir Twitter hesabının olayla ilgili yaptığı paylaşımı yeniden paylaştı. Peker'in paylaşımı bir süre sonra geri çektiği görüldü.