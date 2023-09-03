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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ÖNDER İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(Uşak/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 5. gün etkinlikleriyle sona erecek.

(Ankara/09.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını izleyecek.

(Brüksel/21.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesi Yılport Samsunspor-İstanbulspor, Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/İstanbul/19.15/Mersin/Ankara/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 4. hafta mücadelesi Bodrum FK-Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK ve Altay-Göztepe maçlarıyla sona erecek.

(Muğla/17.00/Çorum/19.15/Şanlıurfa/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'in ikinci haftasına Beyaz Grup'ta 6 maçla devam edilecek, Kırmızı Grup'ta ikinci hafta müsabakaları oynanacak.

5- FIM Dünya Motokros Şampiyonası, Afyon Motorsporları Merkezi'nde sona erecek.

(Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- 2023 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi sona erecek.

(Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Monza/16.00) (Fotoğraflı)

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