Son dönemde teknoloji dünyasındaki haberler, birbirinden önemli ve dikkat çekici gelişmelerle dolup taşıyor. Xiaomi'nin bazı akıllı telefon modelleri için güncelleme desteğini sonlandırması, Google'ın patent ihlali sebebiyle milyonlarca dolar ceza alması ve Apple'ın henüz resmi olarak duyurmadığı yeni iPhone modelinin teknik özelliklerinin sızdırılması, teknoloji gündemini belirliyor. Peki, bu gelişmelerin ayrıntıları neler ve bu durumlar teknoloji dünyasında nasıl yankılar uyandırıyor? İşte merak edilen tüm detaylar..

İşte Sızdırılan iPhone 15 Pro Max Teknik Özellikleri: iPhone 14 ile Arasında Fark Yok?

Apple'ın son çıkan amiral gemisi iPhone 14 Pro Max, teknoloji meraklılarının beğenisini kazanmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni sızıntılar, teknoloji devinin yeni amiral gemisi olacak iPhone 15 Pro Max'in, önceki modeliyle çok benzer özelliklere sahip olacağını ortaya koyuyor. Twitter'da daha önce iPhone 13 ve 14 serilerinin teknik özelliklerini sızdıran bir kullanıcı, bu kez de iPhone 15 Pro Max hakkında bilgiler paylaştı. Ancak sızdırılan özellikler arasında, iPhone 14 Pro Max ile büyük bir fark olmadığı görülüyor. Aynı kamera ve ekran özelliklerine sahip olan iki model arasındaki en belirgin fark ise RAM kapasitesi.

Aynı Kamera, Aynı Ekran: Peki, Fark Nerede?

iPhone 15 Pro Max'in önceki modelden taşıdığı çok fazla özellik bulunuyor. Apple'ın genelde kullanıcıları ekran ve kamera kalitesiyle cezbettiği düşünüldüğünde, iPhone 15 Pro Max'in bu konularda sadece yazılımsal bir iyileştirme sunacağını belirtmek mümkün. Ana kamera ve ekran özellikleri, iPhone 14 Pro Max modeliyle aynı olacak. iPhone 14 Pro Max'deki ana kamera 48 megapiksel çözünürlükte ve f1/78 diyafram oranına sahip. Aynı kamera özelliklerinin iPhone 15 Pro Max modelinde de olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro Max modelinde Super Retina XDR olarak tanımlanan 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran 120 Hz tazeleme hızına ve 2796 x 1290 piksel çözünürlüğe sahip. iPhone 15 Pro Max'in teknik özellikleri listesine bakıldığında ise bu ekran özelliklerinin aynı olduğunu görebiliyoruz.

RAM'deki Artış Dikkat Çekiyor

iPhone 15 Pro Max'in sızdırılan teknik özelliklerine bakıldığında en belirgin fark, RAM'deki artış olarak göze çarpıyor. 6 GB RAM ile gelmesi beklenen iPhone 15 Pro Max'in, sızdırılan yeni listeye göre 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. A17 Bionic çipi ile gelecek olan modelin, çipten tam verim alması için bu RAM güncellemesinin yapıldığı düşünülüyor.

Yeni iPhone modelinin adının iPhone 15 Ultra veya iPhone 15 Pro Max olup olmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak sızıntılara bakıldığında, bu modelin serinin en güçlü modeli olacağı kesin gibi görünüyor.