ZORLU PSM’DE YENİ YIL RUHU YAŞANACAK

Christmas Fest, Zorlu PSM Meydan Fuaye’de Roberto Bravo’nun katkılarıyla yapılacak. TOÇEV yararına gerçekleşecek olan ve iş, sanat, cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismin de katılım sağlayacağı festivalde, tasarımcılar yepyeni koleksiyonlarını görücüye çıkaracak.

Seçkin markaların ürünlerini sergileyeceği Christmas Fest’te birbirinden renkli şovlar, sınırsız müzik ve eğlencenin yanı sıra atölye ve workshoplar ziyaretçilerini bekliyor. Girişin ücretsiz yapılacağı yılın en renkli yılbaşı alışveriş festivali, Doğuş Çobakçor ve Elif Şafak’ın DJ performanslarıyla sürprizlerle dolu geçecek.