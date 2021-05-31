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Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi.

Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı.Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

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