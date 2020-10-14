Yüz Yüze Eğitim Fidan Dikerek Başladı

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen pandemi sürecinden ötürü kapalı olan okullar kapılarını yeniden öğrencilerine açtı. Yayınladığı sosyal medya mesajı ile yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başladığı 12 Ekim anısına tüm okullarda fidan dikilmesini isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu talebi için Orman Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki pek çok okula fidanları hızla ulaştırdı.

Orman Genel Müdürlüğü olarak “Bugün fidan yarın nefes” diyerek fidanlıklarda yetiştirilen fidanları, başta köy okulları olmak üzere tüm Türkiye’deki okullara ulaştırıldı. Ayrıca Türkiye genelindeki 28 bölgedeki OGM personeli ile çocuklarla birlikte fidanların dikimini sağlandı.