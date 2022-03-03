Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerdeki bu azim, bu kararlılık, bu birlik ve beraberlik daim olduğu sürece Allah'ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti'nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasına, tüm Ankaralıları selamlayarak ve toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti Ankara teşkilatlarında görev alanları tebrik etti, ahirete irtihal edenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, "Sizler, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın emaneti Cumhuriyet'in başkenti bu şehrin günümüzdeki bayraktarlarısınız. Milli Mücadele'de düşman dibine kadar geldiği günlerde bile dimdik ayakta kalarak yönetim görevini sürdüren Ankara, 15 Temmuz'da bir kez daha gazilikle şereflenmiştir. Darbecilerin attıkları bombalara, sıktıkları kurşunlara, uçurdukları uçaklara, araçların ve insanların üzerlerinden geçirdikleri tanklara cesaretle karşı koyan Ankara'ya ve Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Ankara'nın sadece devletin başkenti olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin tüm renklerini, zenginliklerini, birikimini, umudunu bünyesinde toplayan, mazi ile ati arasında kurdukları köprünün kilit taşı konumunda bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, bu sebeple AK Parti olarak kendileri için de Ankara'nın daima özel, önemli ve kritik bir yer olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun, Ankara ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş, dağ gibi yanımızda durmuştur. Milletimizin asırlık demokrasi ve kalkınma özlemlerini hayata geçirme sorumluluğunu üstlenmiş AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır. Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü, kabiliyetimizi ne kadar üst düzeyde tutarsak tüm Türkiye'deki hareket alanımız da o derece genişler." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara teşkilatının geçen yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda ulaştığı 788 bin üye ile şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının üzerinde bir başarıya imza attığını belirten Erdoğan, "Bu yılın ilk iki ayındaki üye sayısının 18 bin 500'e ulaşmış olması yükselişin sürdüğüne işaret ediyor. İnşallah Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem sandıkları AK Parti ve Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak kendine yakışanı yapacaktır." diye konuştu.