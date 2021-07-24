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Yurtta sulh konseyindeki firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Yurtta sulh konseyindeki firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Sökmen'in görüntüleri de yer aldı.

Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Sökmen, 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildiğinde saatler 10.21'i gösteriyor.

Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlara talimat verilen 143. Filo Komutanlığının koridorunda ilerleyen Sökmen, filo komutanın odasının girişinde karşılaştığı eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret ederek, bir şeyler konuşuyor.

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