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Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor.

GÜNCEL 29.10.2022, 15:57
Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, farklı okullardan "Cumhuriyet" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla 99 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Etkinlik kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Bahadır Sözcü ve Esma Uğurlu'nun şiirler okuduğu törende, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ekiplerince halk oyunu gösterileri sunuldu.

Ayrıca Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibinin gösterilerine yer verilen program, tören geçişiyle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki törene geçildi.

Vali Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tören aracına binerek halkı selamladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünün silahlı gösterisi ve resmigeçit töreniyle sona eren kutlamaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de kutlamalar, Vali Hasan Şıldak'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortejin geçişiyle tamamlandı.

Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu'ndaki törene, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende protokol üyeleri, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Bilecik

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Valilik'te tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kızılkaya ve Subaşı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Yalova

Yalova'da Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, programa katılan öğrencilerin, askerlerin ve halkın bayramını kutladı.

Sakarya

Sakarya kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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