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Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak.

Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'e evinde aşı yaptı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı.

Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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