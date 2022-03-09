Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor

Ülke genelinde bugün ve yarın, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren etkisini kar şeklinde sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, , son analizlere göre, ülke genelinin gelecek hafta ortasına kadar soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yurt genelindeki yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp cuma gününden itibaren kar şeklinde devam etmesini beklediklerini ifade eden Yağan, bu analizlere ilişkin tahmin ve uyarıların bir kısmını kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.

Yağan, "İstanbul'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili cuma günü 23.59'a kadar geçerli olan meteorolojik uyarı yayımladık. Bu doğrultuda Valiliğimiz okulları da tatil etti. İstanbul'un özellikle Karadeniz kıyısına bakan ilçelerinde kar yağışlar