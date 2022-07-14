Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı
Kutsal topraklarda hac görevini tamamlayarak yurda dönen vatandaşların yer aldığı ilk kafile ile yakınlarının İstanbul Havalimanı'ndaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
GÜNCEL 14.07.2022, 20:17
Hacdan gelen ilk kafile Suudi Hava Yollarının Cidde kentinden kalkan uçağıyla saat 13.30'da İstanbul'a ulaştı.
Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, terminalde pasaport işlemlerini tamamladı.
Hacılar, işlemlerin ardından geldikleri geliş terminalinin kapısında aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.
Hacılar ile yakınlarının uzun süre kucaklaşıp hasret giderdiği ve gözyaşı döktükleri görüldü.
"Kutsal topraklara gençken gidin" tavsiyesi
Kafilede yer alan Rukiye Çelik, basın mensuplarına, kutsal topraklardan ayrıldıkları için çok üzüldüklerini ve duygulandıklarını söyledi.
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