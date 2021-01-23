Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hukuk çerçevesinde ele alınmasını umuyoruz

MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Tersane Komutanlığında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olan bölgede Türkiye'nin ve 83 milyonun güvenliğini sağlamak için savunma sanayisi çalışmalarının küresel gelişmelerin gerektirdiği şekilde ilerletilmesini elzem olarak nitelendirdi.

Son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayisinde tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiğini açıkça gösterdiğini aktaran Akar, savunma sanayisinde üzerinde durulması gereken en önemli hususu ise dışa bağımlılık olarak dile getirdi.

Dışa bağımlı bir savunma anlayışını Türkiye'ye dayatmak için en zor zamanlarda çıkarılan engellerin, gizli ve açık ambargoların toplumsal hafızadaki yerini hala koruduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize yönelik bu çabaların bugün de devam ettiğini esefle görüyoruz fakat bunlar beyhude çabalardır." diye konuştu.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, kendi kaynaklarını azami ölçüde kullanan yerli ve milli bir savunma sanayisine sahip olmayı öncelikli hedefleri olarak tanımlayan Akar, "Zatıdevletlerinin liderliğinde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ve uluslararası ilişkilerde artık bir özne haline gelen ülkemiz, savunma alanında da gösterdiğiniz ve teşvik ettiğiniz bu hedefe azim ve kararlılıkla ilerlemektedir." dedi.