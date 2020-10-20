Yunanistan'la istikşafi görüşmelerde bir oldu bittiye boyun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunların diyalog, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduklarını belirterek, "Sorunları konuşarak çözelim fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boyun eğmeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.