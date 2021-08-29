Yunanistan'ın yayılmacı tutum ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını görmesi lazım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Edirne'ye geldi.

Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar ve TSK komuta kademesine Edirne Valisi Ekrem Canalp ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni de eşlik etti. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti.

Hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet eden Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.

Daha sonra hudut bölüğündeki Mehmetçikle bir araya gelen Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor, bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

Orman yangınları ile mücadelede iş birliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan'ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını da her fırsatta söyledik."