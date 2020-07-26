Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz
Milli Savunma Bakanlığından, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." ifadesi kullanıldı.
26 Temmuz 2020 Pazar 19:02
Açıklamada, şunlar kaydedildi: