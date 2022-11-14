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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
GÜNCEL 14.11.2022, 10:12
Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan T.C, S.A ve A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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