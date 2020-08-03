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Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir araç uçuruma devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişi hayatını kaybetti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.

Kazada yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Hakkari Devlet Hastanesine gelen Vali Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, sabah 09.45 civarı üzücü bir haberle sarsıldıklarını söyledi.

Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesinde pikniğe giden vatandaşların kaza yapmasıyla 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yaralılardan 4'ü milli eğitim müdürlüğü çalışanı, 2'si de sivil vatandaş. Ayrıca bir milli eğitim müdürlüğü personeli vatandaşımız yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazanın olduğu bölge 3 bin 200 rakım Cilo Sat Dağları. Buzul göllerine inen aracın maalesef şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geliyor."

Kazanın nedeninin araştırıldığını anlatan Akbıyık, "Cenazelerimizi bölgeden aldık. Yaralımız şu an hastanede gerekli müdahale yapılıyor." diye konuştu

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