Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor
Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturuyor.
GÜNCEL 17.07.2022, 19:54
Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve hasarlı zincirleme trafik kazalarının yaşandığı yoldaki kavşaklarda polis önlem aldı.Polis ekipleri, sürücülere emniyet şeridini boşaltmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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