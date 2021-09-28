Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Balıkesir salgın
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin...
Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere...
İstanbul'a 8 ayda 4 milyon 854 bin yabancı turist geldi
İstanbul'a 8 ayda 4 milyon...
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında...

Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, taksilerde kısa mesafe ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu alınmamasının tespitinde güvenlik birimleri yolcu mağduriyetini giderecek. Yolcu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine yasal işlem yapılacak.

Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Taksi Denetimleri" genelgesi gönderdi.

Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere, bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin arttığı belirtildi.

Bu durumun, taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları artırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Genelgede, mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Ticari taksi denetimleri artırılarak, şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.